В Саратовской области девочка утонула, провалившись под лёд

Подруга сразу обратилась за помощью, но медики уже не смогли спасти ребёнку жизнь.

В городе Балаково Саратовской области семилетняя девочка утонула, провалившись под неокрепший лёд. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Трагедия произошла сегодня на пруду неподалёку от улицы Академика Жука. Там гуляли две девочки, одна из них решила пройтись по льду. Он под ней сломался — и ребёнок оказался в воде. Её подруга попросила помощи у прохожей, та позвонила на номер экстренной службы.

Первыми прибыли полицейские, они вытащили девочку из воды, а подъехавшие медики пытались её откачать, но безрезультатно. По данным Лайфа, девочку привезли в больницу в 14:40 и через полчаса была констатирована её смерть. Официальная причина — утопление в пресной воде.

Двумя днями ранее при схожих обстоятельствах утонул ребёнок в посёлке Глушково Курской области. А в Бурятии первоклассник утонул в озере, спасая пятилетнего друга.