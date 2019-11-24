В Прикамье дети открыто ограбили магазин — видео

Пользователи соцсетей рассказали, что это уже третий налёт на мясные отделы за день.

В городе Березники Пермского края четверо подростков ограбили магазин с мясной продукцией. Видео с камеры наблюдения опубликовали в группе "ЧП Березники!".

На кадрах видно, как в помещение врываются четверо подростков, хватают товар и быстро убегают. В соцсетях рассказали, что это уже третий подобный случай за день.

— Эта компашка по ближайшим населённым пунктам орудует, по магазинам ворует. Их вряд ли кто-то тронет — малолетки бешеные, — прокомментировала видеоролик жительница Березников.

Пользователи соцсетей предположили, что подростки смогут избежать ответственности. Они обратили внимание, что преступники не скрывают лиц, исходя из чего сделали вывод, что им нет 14 лет.

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