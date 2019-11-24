Таганрогский залив превратился в "пустыню" — видео

Жители Таганрога устраивают прогулки по обмелевшему дну Азовского моря. Из-за сильного ветра вода отступила от берега на много десятков метров, оголив в том числе большую часть Таганрогского залива.
Такое же снижение уровня воды фиксируется и в реке Дон. Временно приостановлена навигация. Кроме того, из-за сильного ветра в регионе наблюдается понижение температуры воздуха на шесть-десять градусов ниже нормы.
В Ростове-на-Дону понижение уровня воды также притягивает к себе любопытствующих граждан. Один из них уже "утопил" свой кроссовер в песке и грязи.
Удивительные природные явления местные жители замечают уже который день. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода с сильным ветром сохранится до начала новой недели.
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