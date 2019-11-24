Таганрогский залив превратился в "пустыню" — видео

По мнению местных жителей, он стал прекрасным местом для съёмок постапокалиптических фильмов.

Жители Таганрога устраивают прогулки по обмелевшему дну Азовского моря. Из-за сильного ветра вода отступила от берега на много десятков метров, оголив в том числе большую часть Таганрогского залива.

Такое же снижение уровня воды фиксируется и в реке Дон. Временно приостановлена навигация. Кроме того, из-за сильного ветра в регионе наблюдается понижение температуры воздуха на шесть-десять градусов ниже нормы.

В Ростове-на-Дону понижение уровня воды также притягивает к себе любопытствующих граждан. Один из них уже "утопил" свой кроссовер в песке и грязи.

Удивительные природные явления местные жители замечают уже который день. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода с сильным ветром сохранится до начала новой недели.