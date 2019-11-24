Старушка-бодибилдер столом избила злоумышленника, который ворвался в её дом

Пожилая женщина настолько удивила своими действиями полицейских, что они решили сфотографироваться с ней.

Пенсионерка-бодибилдер из американского штата Нью-Йорк Уилли Мерфи избила столом злоумышленника, который вломился в её дом. В свои 82 года женщина ежедневно тренируется в зале и поднимает 102 килограмма в становой тяге, сообщает WHAM-TV.

Мужчина постучал в дверь старушки около 23:00 и попросил вызвать скорую помощь. Пожилая женщина не захотела пускать его в дом. Тогда злоумышленник решил выбить дверь.

— Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться, — отметила Мерфи.

Пенсионерка схватила оказавшийся под рукой стол и разбила вдребезги об мужчину. Хулиган упал на пол. Хозяйка дома начала прыгать по нему, а затем залила его шампунем. Когда она взяла щётку, злоумышленник потянул её на себя. Тогда Мерфи ударила его этой самой щёткой.

Бабушка вызвала полицию, которая вскоре подъехала к её дому. Полицейские были поражены физической подготовкой пожилой женщины и попросили её сфотографироваться с ними. Злоумышленника доставили в больницу.

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