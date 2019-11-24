В Кабуле взорван автомобиль ООН

В центре Кабула взрыв уничтожил автомобиль Организации Объединённых Наций. Как сообщает Ariana News, погиб один иностранец. Из какой он страны, пока не известно.

Эту информацию подтвердили в МВД Афганистана. Ранения получили пять человек. Они госпитализированы. Ответственность за взрыв пока на себя не взял никто из террористов.

Недавно Афганистан был вновь признан одним из самых опасных государств для иностранцев. Взрывы в стране гремят часто, гибнут сотни людей в год.