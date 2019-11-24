В ЮАР прибыл российский ракетный крейсер

Кейптаун встретил военное судно торжественным салютом на центральной набережной.

Сегодня в порт Кейптауна вошёл российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" ВМФ России, сообщает ТАСС. Встречать его пришли местные жители, туристы, а также международная пресса.

Российская группа ВМФ прибыла в Африку на совместные военно-морские учения с ЮАР и КНР. Помимо ракетного крейсера в Кейптаун также прибыл морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406.

— В первые три дня пройдёт совместная трёхсторонняя штабная работа, которая позволит уточнить ряд стратегических и тактических решений. Вслед за этим корабли выйдут в открытый океан для реальных действий по согласованному плану, — раскрыл детали учений официальный представитель ВМС ЮАР капитан третьего ранга Глейлинг ван ден Берг.

Районом для отработки учений выбрали акваторию мыса Доброй Надежды, где встречаются Атлантический и Индийский океаны. В этом месте проходят важнейшие морские и торговые пути из Европы, Азии и Африки.

А ранее Африку впервые в истории посетили российские стратегические бомбардировщики Ту-160.