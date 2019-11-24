Лайф публикует видео, как "Нива" в Нальчике "подожгла" газопровод

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и через пару секунд ему пришлось спасаться бегством.

В распоряжении Лайфа оказалось видео из Нальчика, на котором видно причину масштабного пожара, полыхавшего накануне вечером. Прорыв газопровода и последующее возгорание случились из-за автомобиля "Нива", который занесло на скользкой дороге — и он протаранил газораспределительный узел.

Топливо тут же вспыхнуло огромным факелом. Водителю удалось быстро выскочить из машины, и её через пару секунд объяло пламя.

Мы рассказывали, что огонь после этой аварии распространился на площади 200 квадратных метров. На его тушении было задействовано около полусотни человек, несколько спецмашин. Потушили пожар примерно в полночь.