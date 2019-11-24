На севере Москвы избили подростка

Мальчик был госпитализирован. Правоохранительным органам удалось установить нападавших.

В Москве двое несовершеннолетних избили 15-летнего сверстника. Инцидент произошёл вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, сообщили Лайфу в ГСУ СК РФ по столице.

Мальчика доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту нападения на несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Правоохранители установили личности нападавших. Их доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Ранее Лайф сообщал, что в Саранске сторож детсада избил двух подростков за попытку перелезть через забор.