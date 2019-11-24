Майкл Блумберг сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США

По словам экс-мэра Нью-Йорка, на выборах он намерен "нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку".

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг официально заявил о своём участии в президентской гонке в США. Сообщение о намерении стать новым американским лидером Блумберг опубликовал на своей странице в "Твиттере".

— Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку, — написал политик.

Экс-мэр Нью-Йорка также добавил, что не сомневается в своей победе благодаря своему "уникальному опыту в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".

Отметим, 77-летний Блумберг на протяжении 11 лет был главой Нью-Йорка. Эту должность он совмещал с ведением бизнеса. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 54 миллиарда долларов, что делает его одним из богатейших людей США. Также Блумберг известен как основатель одноимённого агентства финансовых новостей. Он сторонник Демократической партии США и филантроп.

Как сообщал Лайф, наиболее вероятным противником действующего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года называют кандидата от демократической партии Джо Байдена. Ранее бывший вице-президент обвинил Дональда Трампа во лжи и злоупотреблении властью.