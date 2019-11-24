Южнокорейскую 28-летнюю певицу нашли мёртвой в её доме

Девушка в последнее время отошла от публичной жизни на фоне секс-скандала с бойфрендом.

В Сеуле найдена мёртвой 28-летняя певица и актриса Гу Хара, больше известная как Ха-ра (Ha-ra). Об этом сообщает агентство Yonhap.

Знакомый девушки обнаружил её тело в квартире в известном по песне Psy сеульском районе Каннам. Он сразу вызвал полицию и медиков. Причины смерти ещё не известны. Работа криминалистов продолжается. Не исключается и суицид.

Гу Хара появилась на сцене в 2008 году в женской группе KARA, которая стала очень популярной. Затем девушка занялась сольной карьерой, начала появляться в реалити-шоу. В прошлом году она всё это бросила, оказавшись в центре скандала из-за дела о секс-мести бойфренда. Он опубликовал интимные видео с её участием.

В мае, как сообщалось, её уже находили в бессознательном состоянии дома после попытки суицида. Затем она рассказывала, что восстанавливается и начинает налаживать свою жизнь.

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