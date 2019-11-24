Крымский сенатор объяснил главе Генштаба ВСУ, почему Крым вернулся к России

Поводом для этого стали слова украинского военачальника о том, что полуостров "кошмарит" всю Европу.

Сенатор от крымского региона Сергей Цветков заявил, что Крым вернулся в Россию исключительно по историческим соображениям. Поводом для такого заявления послужили слова главы Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о том, что полуостров нужен России для господства в Средиземном море.

— Крым вернулся в состав России по доброй воле. С Крымом связаны многие важнейшие исторические факты в истории нашего отечества, в том числе и крещение князя Владимира. Крым — это первая христианская земля на территории современной России, — приводит слова Цветкова РИА "Новости".

Сенатор также добавил, что если бы действия Украины и НАТО были менее агрессивными, то, возможно, не было бы необходимости в укреплении обороноспособности полуострова.

Ранее британское издание The Economist в видеоролике, посвящённом импичменту президента США Дональда Трампа, показало карту Украины без Крыма. В Киеве такие действия не оценили и потребовали, чтобы журналисты исправили карту.