Названы худшие блюда для завтрака

По словам диетолога, первый приём пищи является важнейшим моментом в течение дня.

Значение завтрака трудно переоценить, этот приём пищи даёт необходимый организму заряд сил и питательных веществ. Однако зачастую люди торопятся на работу или по делам, из-за чего на завтрак готовят себе блюда на скорую руку. А они далеко не всегда полезны, отмечает австралийский диетолог Сьюзи Барелл.

Как рассказала эксперт в интервью порталу 7news, худшим выбором для завтрака являются хлебобулочные изделия, особенно с высоким содержанием сахара. Такие продукты могут содержать до 80 граммов углеводов в порции и значительно повышать уровень глюкозы в крови.

Другим быстрым перекусом, от которого стоит отказаться на завтрак, являются сладкие хрустящие хлопья. В них мало пищевых волокон, чтобы человек мог насытиться надолго. Кроме того, они формируют зависимость у детей от сладкого. Также, по словам диетолога, стоит воздержаться от бутербродов, сэндвичей и пресного хлеба.

Если уж и выбирать хлопья на завтрак, то они обязательно должны быть без сахара. Кроме того, желательно к ним добавить что-то ещё. Например, отлично подойдут йогурты, ягоды и мёд.

Но самым лучшим завтраком Барелл однозначно назвала тосты с яичницей, овощами и беконом.

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