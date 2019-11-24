В Москве в гостинице при странных обстоятельствах одновременно погибли два друга

Сотрудники отеля отмечают, что в номер к парням никто посторонний не входил. Вели они себя тихо.

Двое молодых людей умерли при странных обстоятельствах в гостиничном номере на юге Москвы. Горничная нашла их без сознания, мужчин не удалось спасти, сообщает МК.

В мини-отель на улице Братеевской приехал 21-летний Кирилл, заранее забронировав номер в Интернете. Через полчаса в номер прибыл его 22-летний друг Хасан. Сотрудники отеля отмечают, что парни вели себя тихо, не выходили из номера и с собой у них была только бутылка воды.

— Примерно в 10:30 я услышала, что постояльцы проснулись. Их комната расположена недалеко от зоны ресепшена, а слышимость у нас очень хорошая, — отметила одна из сотрудниц.

Согласно условиям, молодые люди должны были выехать не позднее 12 часов. Около 13 часов к ним в дверь постучалась горничная. Не дождавшись реакции, она открыла номер запасным ключом.

Оба молодых человека без признаков жизни лежали на кровати. На телах никаких следов насилия. В номер к ним никто посторонний не заходил. Опасных веществ тоже не обнаружили.

Как отметил родственник одного из погибших, тот мог умереть от сердечной недостаточности. Полиция не исключает, что молодые люди принимали какие-либо запрещённые препараты. После экспертизы специалисты назовут точную причину смерти.

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