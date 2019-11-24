Пригожин заступился за Ротару: Ей надо работать, зачем её "колбасить"?

Он напомнил, что певица является народной артисткой и что делать ей замечания некрасиво.

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин заступился за Софию Ротару и призвал дать певице возможность спокойно работать.

— Она априори не может кого-то не любить, она очень добрый человек. Никто никогда ничего плохого из её уст не слышал, она даже интервью не даёт и с любовью относится и к нам, и к России, и к своим зрителям, — сказал продюсер телеканалу "Звезда".

Пригожин напомнил, что Ротару является мамой, бабушкой, народной артисткой СССР и вообще светлым человеком, которому делать какие-либо замечания неправильно и несолидно. Он также считает, что происходящее вокруг певицы — это попытка поставить её в безвыходное положение.

— Лично у меня это вызывает негодование. Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем её "колбасить"? — обратился к критикующим Иосиф Пригожин.

Российский продюсер отметил, что сама София никак не комментирует ситуацию, в которой оказалась, тем самым подчёркивая абсурдность нападков на её персону. Он также предложил пересмотреть других артистов ближнего зарубежья.

Ранее за Софию Ротару заступился народный артист России Лев Лещенко. Он заявил, что певице не надо спрашивать разрешения, чтобы где-либо выступать. Поводом для критики в адрес Ротару стало её решение после длительной паузы приехать с выступлением в Россию с родной Украины. Ранее она отказывалась это делать на фоне конфликта двух стран, не называя открыто причину.