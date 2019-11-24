Шнуров посвятил стихотворение своей новой диете

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Сергей Шнуров. Фото © Instagram/shnurovs

Артист поведал подписчикам, что радости в еде для него закончились, потому что в целях оздоровления нужно серьёзнее отнестись к питанию.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, которое посвятил еде и диете.

В своём новом творении музыкант рассуждает о необходимости следить за здоровьем. Он отмечает, что наступил "самый худший день", потому что начал диету.

Радости в еде кончилися. Нету. Самый худший день начинал диету, написал Шнуров на своей станице в "Инстаграме".

Артист намекает, что он больше не участник дружеских посиделок. А также отмечает, что врачи запретили есть "шашлык в гостях", ведь анализы показали большое содержание холестерина в крови.

Ранее Лайф сообщал, что Noize MC проиграл Шнуру дуэль за звание благороднейшего поэта современности.

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