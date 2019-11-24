Дети устроили массовую драку с мачете на сеансе "Холодного сердца — 2"

Полиция задержала пять человек, в их числе две девочки 13 и 14 лет, 14-летний мальчик и 19-летний молодой человек.

В британском городе Бирмингеме около сотни подростков устроили массовую драку в кинотеатре во время показа мультфильма "Холодное сердце — 2", сообщает издание The Independent.

Конфликт начался прямо во время сеанса мультфильма. По словам одной из свидетельниц, сначала несколько девочек напали на одну, а затем потасовка переросла в массовую драку с ножами и мачете.

Just came to see the new blue story film, standing in line for snacks when a fight breaks out behind my brother - worst thing is, it’s young girls fighting. Police brought batons, tasers and dogs out. Star city now closed pic.twitter.com/3NC4efYRyp — Rachael Allison (@_rachaelallison) November 23, 2019

На место инцидента прибыло несколько десятков полицейских, семеро из которых получили незначительные ранения. Причины происшествия пока не установлены.

Как отмечает издание, правоохранители задержали пять человек, в их числе две девочки 13 и 14 лет, 14-летний мальчик и 19-летний молодой человек. Ещё один 14-летний подросток обвиняется в препятствовании действиям полиции.

Мультфильм "Холодное сердце — 2" от киностудии Disney является продолжением ленты 2013 года о приключениях двух принцесс, оленя и снеговика. Первая часть собрала в мировом прокате 1,27 миллиарда долларов и до выхода ремейка "Короля льва" была самым кассовым анимационным фильмом в истории. Саундтрек к мультфильму был признан одним из лучших за десятилетие.