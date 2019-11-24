В Белгороде гимнастка сорвалась во время циркового представления

Девушка должна была эффектно закончить трюк, однако не удержалась и упала на землю.

В Белгороде во время циркового представления гимнастка сорвалась и упала на землю с большой высоты. Об этом сообщил телеграм-канал "Белгород № 1".

— Всё было красиво, потом она сделала шпагат: одна нога в петле, другая, а потом резкое падение. По-моему, оторвался сам шнур или как там его, который крепился сверху. Затем её крик — и закричали зрители, — рассказал очевидец произошедшего паблику "Белгород — это интересно".

Гимнастку вынесли с арены на листе фанеры. По информации телеграм-канала, врачи диагностировали у пострадавшей перелом ноги.

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