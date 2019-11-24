Прямая трансляция: в Сургуте полыхает ресторан

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В Сургуте на улице Рационализаторов, 11 полыхает ресторан "Кристалл плаза". Площадь возгорания достигла 3600 квадратных метров, но огонь уже локализован. Пострадал один человек.

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