В водах Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

Во время операции правоохранители задержали двух членов экипажа, ещё один успел скрыться.

В Испании задержали в водах автономного сообщества Галисия прибывшую из Южной Америки подлодку, на борту которой было найдено три тонны кокаина. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

Во время операции правоохранители задержали двух членов экипажа, ещё один успел скрыться. Все они являются гражданами Эквадора.

Экипаж затопил подводную лодку, и сейчас полиция пытается поднять её на поверхность.

Ранее в аэропорту Мехико четвероногий сотрудник полиции нашёл 100 килограммов кокаина.