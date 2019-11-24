Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вербицкая была знаменитым лингвистом-русистом. В 1994 году она стала первой женщиной-ректором СПБГУ.

Президент СПБГУ, бывший ректор вуза Людмила Вербицкая умерла в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Место и дата похорон профессора будет определено позднее.

Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде. В 1958 году она окончила филологический факультет ЛГУ по специальности "русский язык и литература", спустя семь лет защитила кандидатскую диссертацию. В 1977 году защитила уже докторскую.

Помимо участия в научной и университетской деятельности, Вербицкая также занимала ряд общественных постов, в том числе она была заместителем председателя Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию и членом Совета по русскому языку при Правительстве РФ.