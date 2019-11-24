Экс-депутат Рады о возвращении Крыма и Донбасса: Не вернутся, всё, забудьте

По его словам, все минские форматы и все мероприятия, направленные на возвращение территорий, являются лишь оттягиванием времени.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что у Украины не получится вернуть Донбасс и Крым, а украинские власти лишь "оттягивают время", не желая признавать это. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала InterVizor.

— К нам не вернётся Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся, — сказал он.

По его словам, все минские форматы и все мероприятия, направленные на возвращение территорий, являются лишь оттягиванием времени.

— Чтобы украинцу рассказать по телевизору, что вот ещё немножко — и мы всё решим, — считает Балицкий.

После того как экс-нардеп пообщался с жителями ЛНР и ДНР, он понял, что в Донбассе не хотят обратно.

— Они нас ненавидят. После того как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как лётчик Волошин с самолёта расстреливал Луганск, они к нам не вернутся, — сказал Балицкий.

Крым стал российским регионом по итогам проведённого в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Москва неоднократно заявляла, что общекрымский референдум состоялся в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами.