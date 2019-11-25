В Крыму оценили заявление Киева о кошмарящей Европу военной базе: Ляпают языком

Вице-спикер парламента посоветовал Генштабу Украины скорее думать о том, как наладить отношения с Россией и прекратить войну в Донбассе.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на слова начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака о том, что полуостров является мощной базой, "кошмарящей" Европу.

— Это всё их очередные выдумки. <...> Не понимают географии и того, что они болтают. Всё это вызывает лишь чувство брезгливости. Они, видимо, ляпают языком, лишь бы ляпать, — сказал РИА "Новости" Фикс.

Вице-спикер порекомендовал Генштабу Украины скорее думать о том, как наладить отношения с Россией и прекратить войну в Донбассе.

Руслан Хомчак заявил, что сейчас Москва пытается позиционировать российскими воды не только Азовского моря, но и всего Черноморского бассейна. Он отметил, что Киев и его партнёры не намерены закрывать на это глаза.