Появилось видео поставки последних комплексов "Искандер-М" в войска

Данное мероприятие стало завершающим этапом обновления ракетного вооружения в рамках не только Западного военного округа, но и Российских вооружённых сил в целом.

Минобороны РФ опубликовало видеозапись торжественной передачи завершающей партии боевых машин оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в войска.

— Торжественный ритуал вручения завершил программу перевооружения ракетных бригад с тактического ракетного комплекса "Точка-У" на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное мероприятие стало завершающим этапом обновления ракетного вооружения в рамках не только Западного военного округа, но и Российских вооружённых сил в целом.

Ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения средств ПВО и ПРО противника, реактивных систем залпового огня, объектов управления и инфраструктуры с помощью баллистических и крылатых ракет. По официальным данным, дальность поражения составляет до 500 километров.

Опубликовано видео пусков крылатых ракет с "Искандеров" на учениях "Гром-2019"