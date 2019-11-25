Экологи заявили об уничтожении морских свиней ради учений НАТО в Германии

Они называют произошедшее провалом программы по утилизации снарядов Первой мировой войны и грозятся подать в суд на федеральное правительство.

В ходе подготовки к военным учениям НАТО Northern Coasts в результате действий Вооружённых сил Германии погибло как минимум 18 морских свиней. Об этом сообщает пресс-служба немецкого Союза охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund, NABU).

По данным экологов, военные провели ликвидацию 42 морских мин, большинство которых ещё со времён Первой мировой войны находились в акватории пролива Фемарн-Бельт — одного из ключевых мест обитания этих животных у берегов Германии.

Отмечается, что снаряды не утилизировали на специальном полигоне, как полагается, а подорвали прямо на месте. Каждый взрыв вызывал образование на дне пролива воронки глубиной полтора и шириной пять метров, а также "уничтожал всё живое вокруг себя в радиусе от 10 до 30 метров". Общая площадь повреждения морского дня составляет около 30 футбольных полей.

— Слова правительства о том, что эти взрывы были необходимы для "отражения опасности" населению региона, неприменимы. Учения НАТО, судя по всему, стали отличной возможностью избавиться от взрывоопасного наследства и избежать больших затрат на это, — говорится в публикации.

Экологи называют произошедшее провалом программы по утилизации снарядов Первой мировой войны и грозятся подать в суд на федеральное правительство, как только будет закончено расследование Университета Ганновера по данному инциденту.

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