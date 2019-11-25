Лоза оценил "Детское Евровидение": Слава богу, не победили

Артист заявил, что в принципе не смотрит этот конкурс, поскольку в нём ущемляются все языки, кроме английского.

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал итоги международного конкурса "Детское Евровидение" в беседе с Пятым каналом.

Артист заявил, что в принципе не смотрит этот конкурс, поскольку в нём ущемляются все языки, кроме английского. Он также выразил мнение, что "британцы всё подмяли под себя".

— Зачем нам победа, которая не даёт права говорить на своём языке? Слава Богу, не победили, — отметил он.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место в "Детском Евровидении" с песней A time for us. По итогам голосования победительницей конкурса стала польская исполнительница Виктория Габор.