Лоза оценил "Детское Евровидение": Слава богу, не победили

2480

Фото © Антон Белицкий / ТАСС

Артист заявил, что в принципе не смотрит этот конкурс, поскольку в нём ущемляются все языки, кроме английского.

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал итоги международного конкурса "Детское Евровидение" в беседе с Пятым каналом.

Артист заявил, что в принципе не смотрит этот конкурс, поскольку в нём ущемляются все языки, кроме английского. Он также выразил мнение, что "британцы всё подмяли под себя".

Зачем нам победа, которая не даёт права говорить на своём языке? Слава Богу, не победили, — отметил он.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место в "Детском Евровидении" с песней A time for us. По итогам голосования победительницей конкурса стала польская исполнительница Виктория Габор.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×