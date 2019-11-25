Детский омбудсмен Украины попал в страшное ДТП под Киевом — видео

В результате аварии также пострадали 10-летний и 19-летний пассажиры автомобиля Николая Кулебы.

В Киевской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием уполномоченного президента Украины по правам ребёнка Николая Кулебы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

— Открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, — рассказали в сообщении.

Николай Кулеба был госпитализирован после того, как его автомобиль "Тойота" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген" 24 ноября. Авария произошла в 14:30 по московскому времени в посёлке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области.

По данным полиции, в результате аварии также пострадали 10-летний и 19-летний пассажиры автомобиля Кулебы, они были доставлены в больницу.