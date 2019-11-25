Проезд по МЦД будет бесплатным в течение двух недель

Также градоначальник сообщил, что будет увеличена составность всех поездов до 10–11 вагонов.

Проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) с 25 ноября будет бесплатным в течение двух недель. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на странице во "ВКонтакте".

— Приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным, — написал Собянин.

Мэр добавил, что власти Москвы и дальше продолжат развивать МЦД. Также градоначальник сообщил, что будет увеличена составность всех поездов до 10–11 вагонов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным открыл движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров. МЦД-1 свяжет Одинцово и Лобню, МЦД-2 — Нахабино и Подольск. Два диаметра — это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.