Украинские раскольники предложили отмечать Рождество 25 декабря

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря, сообщает "Обозреватель".
Он отметил, что это возможно лишь в том случае, если украинцы поддержат такую идею.
Глава раскольнической структуры также подчеркнул, что пока трудно понять, сколько времени потребуется для привыкания украинцев к новой дате Рождества. Он напомнил, что сейчас большинство поместных православных церквей отмечают Рождество по новому (григорианскому) календарю.
— И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ, — сказал он.
В декабре 2017 года на Украине объявили официальным выходным католическое Рождество. С тех пор в стране были две даты празднования — 25 декабря и 7 января.
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