Украинские раскольники предложили отмечать Рождество 25 декабря

Глава ПЦУ напомнил, что сейчас большинство поместных православных церквей отмечают Рождество по новому (григорианскому) календарю.

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря, сообщает "Обозреватель".

Он отметил, что это возможно лишь в том случае, если украинцы поддержат такую идею.

Глава раскольнической структуры также подчеркнул, что пока трудно понять, сколько времени потребуется для привыкания украинцев к новой дате Рождества. Он напомнил, что сейчас большинство поместных православных церквей отмечают Рождество по новому (григорианскому) календарю.

— И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ, — сказал он.

В декабре 2017 года на Украине объявили официальным выходным католическое Рождество. С тех пор в стране были две даты празднования — 25 декабря и 7 января.