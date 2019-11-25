Кудрин: Со смертью Людмилы Вербицкой ушла целая эпоха

В свою очередь, вице-премьер правительства Ольга Голодец отметила "поистине огромный" вклад Вербицкой в сохранение и развитие русского языка.

Скончавшаяся накануне президент СПбГУ, экс-ректор этого же вуза и почётный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая была не просто руководителем, вместе с ней ушла "целая эпоха" жизни вуза. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, окончивший университет в 1983 году.

— Ушла из жизни наша любимая Людмила Алексеевна Вербицкая. С ней как с ректором, а затем президентом СПбГУ связана целая эпоха в истории университета. Она сделала очень многое для создания первой программы либерального образования (Liberal arts) в России. Светлая ей память, — написал он в "Твиттере".

В свою очередь, вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что ушедшая из жизни Вербицкая была ярчайшим деятелем гуманитарной науки и российского образования, а её вклад в сохранение и развитие русского языка "поистине огромен". Не говоря о её усилиях по поддержке высокого авторитета вуза далеко за пределами России.

Ранее Лайф сообщал, что стала известна причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой.