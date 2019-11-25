Пропавших на шахте в Коми горняков нашли живыми

В Коми живыми нашли трёх пропавших горняков в шахте "Яреганефть". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Лукойл-Коми".

— Всех троих пропавших горняков нашли живыми. Их поднимают на поверхность, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в шахте произошло задымление во время буровых работ. В это время под землёй находилось 45 человек. По факту инцидента начата доследственная проверка. В самой компании создадут рабочую группу для установления причин ЧП.