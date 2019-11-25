Жителей канадского города пригласили на Рождество с Сатаной

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Пользователи Сети признались, что такой вариант им нравится гораздо больше — фото с Сантой надоели.

Организаторы рождественской ярмарки в канадском городе Кортни (провинция Британская Колумбия) перепутали несколько букв и написали в приглашении "Сатана" вместо "Санта".

Устроители мероприятия заметили ошибку довольно поздно — уже после того, как разослали приглашения местным жителям и властям.

Кроме описания программы предпраздничных событий, намеченных на 1 декабря, в списке есть опция "фотографии с Сатаной".

Пользователи Сети признались, что такой вариант им нравится гораздо больше. Снимки с Сантой уже успели всем надоесть, а с Сатаной — что-то новое. В то же время некоторые местные жители предположили, что хотя бы таким образом об их городке с населением 25 тысяч человек заговорят.

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