Жителей канадского города пригласили на Рождество с Сатаной

Пользователи Сети признались, что такой вариант им нравится гораздо больше — фото с Сантой надоели.

Организаторы рождественской ярмарки в канадском городе Кортни (провинция Британская Колумбия) перепутали несколько букв и написали в приглашении "Сатана" вместо "Санта".

Gotta love that Courtenay, B.C. is now famous for pictures with Satan. As someone who's always been afraid of Santa, this ad captures how I've always felt about him. pic.twitter.com/Y23uUeGISy — Megan Cole (@MegzyCole) November 23, 2019

Устроители мероприятия заметили ошибку довольно поздно — уже после того, как разослали приглашения местным жителям и властям.

Кроме описания программы предпраздничных событий, намеченных на 1 декабря, в списке есть опция "фотографии с Сатаной".

Пользователи Сети признались, что такой вариант им нравится гораздо больше. Снимки с Сантой уже успели всем надоесть, а с Сатаной — что-то новое. В то же время некоторые местные жители предположили, что хотя бы таким образом об их городке с населением 25 тысяч человек заговорят.