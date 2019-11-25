Клинцевич ответил главе Генштаба Украины на слова о "кошмарящем" Крыме

В отличие от американцев, которые часто омрачают своим присутствием различные уголки мира, россияне находятся у себя дома, отметил Клинцевич.

В силу своего исторического наследия, а также географического положения Россия не может не решать геополитические задачи, в отличие от Сан-Марино, например. И непонимание этого факта со стороны главы украинского Генштаба Руслана Хомчака выглядит достаточно странно. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Причём он (Хомчак. — Прим. Лайфа) одновременно не задаётся вопросом, что забыли военные США в Европе. Вот кто реально "кошмарит" — и не только Европу, но и весь мир, а наша страна лишь обеспечивает свою безопасность, — заявил сенатор.

При этом он отметил, что украинскому командующему "стоит напомнить", что полуостров Крым — территория России. В отличие от, например, американцев, которые регулярно омрачают своим присутствием различные регионы мира, "мы находимся у себя дома".

Ранее вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс, комментируя доводы Хомчака о "кошмарящей" Европу российской базе в Крыму, заявил, что подобные речи украинского генерала вызывают только "чувство брезгливости" и больше похожи на разговоры ради разговоров.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, по какой причине жители полуострова приняли решение вернуться в состав России, и отметил, что будь действия Украины и её нового лучшего североатлантического друга менее агрессивными, то, возможно, не было бы необходимости в укреплении обороноспособности полуострова.