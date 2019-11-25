В США обеспокоились появлением российских ракет в Тихом океане

Другое опасение американских экспертов заключается в том, что Россия может передать свои разработки Китаю.

Размещение гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане позволит России усилить своё влияние в регионе. Об этом пишет журнал Military Watch.

По словам американских экспертов, благодаря "Циркону" и "Калибру" Россия сможет положить конец господству США в регионе. Авторы публикации отмечают, что российские ракетные комплексы превышают свой американский аналог Harpoon более чем в два раза по дальности полётов и более чем в три раза — по скорости. Что касается "Циркона", то у него и вовсе нет аналогов. При этом у системы ПВО Aegis практически нет никаких шансов перехватить российские ракеты.

Также беспокойство США вызывает тот факт, что российское оружие может быть установлено на большинстве кораблей и подводных лодок. Другое опасение экспертов заключается в том, что Россия может передать свои разработки Китаю.

Ранее Лайф писал, что новая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов, вооружать ею будут надводные и подводные корабли. Дальность её полёта составит более тысячи километров. В США уже признали слабость системы ПРО перед российскими ракетами.