Названы средние размеры банковских депозитов россиян по регионам

В девяти российских субъектах наблюдается вклад выше среднего по стране, наибольший зафиксирован в Москве.

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА "Новости".

Согласно данным ЦБ, на 1 октября 2019 года в российских банках хранилось 29,4 триллиона рублей сбережений населения, что в пересчёте на одного гражданина составляет около 200 тысяч рублей.

В девяти российских регионах наблюдается вклад выше среднего по стране. По этому показателю лидирует Москва — более 800 тысяч рублей, затем идёт Санкт-Петербург — 420 тысяч рублей.

Такой разрыв в показателях эксперты объясняют большой концентрацией сверхбогатых россиян в Москве. Кроме того, такие цифры обусловлены тем, что в российской столице проживает почти 10% всего населения страны.

В число лидеров также вошли Магаданская область, Камчатка, Сахалин, Чукотка, Мурманская, Тюменская и Московская области. В этих регионах средний размер депозита на человека составляет от 217 тысяч до 318 тысяч рублей.

Наименьший размер депозитов наблюдается в южных регионах, особенно в Чечне (8,5 тысячи рублей) и Ингушетии (9,1 тысячи рублей).

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