Фильм "Ford против Ferrari" снова стал лидером российского проката в выходные

Фильм "Ford против Ferrari" снова стал лидером российского проката, собрав 180,6 миллиона рублей за минувшие четыре дня, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 ноября.
Картина американского режиссёра Джеймса Мэнголда вышла на российские экраны 14 ноября. Фильм основан на книге писателя и журналиста Э. Дж. Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане". Главные роли в картине исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.
На втором месте рейтинга по кассовым сборам оказался российский фантастический триллер "Аванпост" Егора Баранова, собравший 89,5 миллиона рублей и вышедший в прокат 21 ноября. Главные роли в фильме сыграли Пётр Фёдоров, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Ксения Кутепова.
Третье место по кассовым сборам заняла российская комедия "Давай разведёмся!" режиссёра Анны Пармас. Картина вышла в прокат 21 ноября и собрала с 21 по 24 ноября 55,3 миллиона рублей. Главные роли исполнили Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Фёдор Лавров.
В прошлые выходные первое место также занял "Ford против Ferrari".
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