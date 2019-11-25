Фильм "Ford против Ferrari" снова стал лидером российского проката в выходные

На втором месте рейтинга по кассовым сборам оказался фантастический триллер "Аванпост" Егора Баранова.

Фильм "Ford против Ferrari" снова стал лидером российского проката, собрав 180,6 миллиона рублей за минувшие четыре дня, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 ноября.

Картина американского режиссёра Джеймса Мэнголда вышла на российские экраны 14 ноября. Фильм основан на книге писателя и журналиста Э. Дж. Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане". Главные роли в картине исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

На втором месте рейтинга по кассовым сборам оказался российский фантастический триллер "Аванпост" Егора Баранова, собравший 89,5 миллиона рублей и вышедший в прокат 21 ноября. Главные роли в фильме сыграли Пётр Фёдоров, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Ксения Кутепова.

Третье место по кассовым сборам заняла российская комедия "Давай разведёмся!" режиссёра Анны Пармас. Картина вышла в прокат 21 ноября и собрала с 21 по 24 ноября 55,3 миллиона рублей. Главные роли исполнили Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Фёдор Лавров.

В прошлые выходные первое место также занял "Ford против Ferrari".