Трамп сообщил об отставке министра ВМС США из-за скандала с морским пехотинцем

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку Ричарда Спенсера из-за потери доверия на фоне неоднозначного дела морпеха.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что министр ВМС США Ричард Спенсер был отправлен в отставку, на его место выдвинут кандидатуру посла США в Норвегии адмирала Кена Брэйтуэйта.

— Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером, — написал Трамп в "Твиттере".

Он выразил благодарность Спенсеру за службу и сообщил, что намерен выдвинуть на его должность адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта.

— Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу, — добавил Трамп.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку Спенсера из-за потери доверия на фоне неоднозначного дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, обвиняемого в военных преступлениях в Афганистане. Однако ранее сам Спенсер заявил, что не покинет пост на фоне разногласий с Трампом.