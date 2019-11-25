"Росконтроль" проверил "Краковскую" колбасу. Один образец внесён в чёрный список

По результатам испытаний, в наше время найти колбасу из мяса сложно, а рецептура "Краковской" предполагает натуральный и достаточно простой состав. Тестирование показало, соответствует ли реальность требованиям стандарта и заявлениям этикеток.

Эксперты "Росконтроля" проверили популярные федеральные бренды, под которыми производится колбаса "Краковская": "Ближние горки", "Мясной дом Бородина", "Дымов", "БухрушинЪ", "Велком", "Мясницкий ряд", "Мираторг".

Выяснилось, что "Краковская" колбаса бренда "Мясницкий ряд" не соответствует заявленной в маркировке категории Б. Как показало гистологическое исследование, мышечная ткань, то есть мясо, в ней содержится лишь в умеренном количестве, то есть составляет меньше половины объёма. А в мясном продукте категории Б доля мышечной ткани должна быть от 60 до 80%.

Кроме того, экспертиза выявила, что состав образца бренда "Мясницкий ряд" в маркировке недостоверен: по результатам гистологического исследования выявлены не указанные на этикетке каррагинан и коллагеновый животный белок.

За несоответствие заявленной категории и недостоверную информацию в маркировке образец "Мясницкий ряд" добавлен в чёрный список "Росконтроля".

Ещё ряд образцов не соответствует ГОСТу, указанному в маркировке. Полукопчёная "Краковская" брендов "Ближние горки", "Мясной дом Бородина", "Дымов", "БахрушинЪ", "Велком" не соответствует стандарту по содержанию влаги — её больше, чем предписывает ГОСТ. Кроме того, в "Велкоме" недостаточно белка — на 15% меньше, чем минимально допускает стандарт.

— Максимально допустимая массовая доля влаги, согласно требованиям стандарта, должна составлять не более 43%, жира — 45%, поваренной соли — 3,2%, а белка — не менее 14%. Если массовая доля влаги в образце существенно выше, то на 100 граммов колбасы приходится меньше белка и жира, что значительно снижает пищевую ценность колбасы. Повышенное содержание влаги может быть следствием нарушения технологии приготовления фарша, введения в рецептуру нетрадиционных сырьевых компонентов, обладающих высокой влагоудерживающей способностью, либо сокращения времени сушки, копчения, в ходе которых содержание влаги должно снижаться, — отмечает ведущий эксперт Экспертного центра Союза потребителей Анна Плахотник.

За чрезмерное содержание влаги в числе прочих нарушений образцы "Ближние горки", "Мясной дом Бородина", "Дымов", "БухрушинЪ", "Велком" добавлены в список товаров с замечаниями.

У специалистов возникли замечания и к органолептическим свойствам проверяемых колбас.

У образца "БахрушинЪ" оказался сладковатый привкус, а у колбасы "Мясницкий ряд" — зажиренный вкус. "Мясной дом Бородина" "отличился" вяжущим кисловатым привкусом. В тех же колбасах "БахрушинЪ", "Мясной дом Бородина", а также в "Велкоме" и "Мираторге" аромат пряностей недостаточно выражен. В "Ближних горках" и "Мясницком ряде" шпик мажущейся консистенции.

Что же касается требований безопасности, им проверенная "Краковская" соответствует. Уровень общей микробной обсеменённости не превышен, бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, листерии, сульфитредуцирующие клостридии не обнаружены.

По результатам экспертизы только образец "Мираторг" может быть рекомендован к покупке.