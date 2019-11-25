В США не исключили, что за кибератакой перед выборами президента стоит Украина

В то же время американские спецслужбы неоднократно обвиняли в этом Россию, не предоставляя каких-либо доказательств.

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди не исключил, что Украина могла осуществить кибератаку на компьютерный сервер Национального комитета Демократической партии (НКДП) США во время предвыборной гонки в стране в 2016 году. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о том, кто стоит за указанной атакой — Украина или Россия, — Кеннеди ответил, что не знает.

— И вы не знаете. И никто из нас не знает, — сказал он.

Журналист отметил, что США обвиняют в хакерстве Россию.

— Верно. Но это также могла быть и Украина, — ответил Кеннеди.

Во время предвыборной кампании в США организация WikiLeaks обнародовала внутреннюю переписку НКДП. Публикация негативно отразилась на репутации кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

При этом американские спецслужбы заявили, что РФ якобы организовала хакерскую атаку на сервер комитета для похищения материалов и последующей передачи их WikiLeaks. Трамп не раз указывал, что демократы так и не передали сервер американским властям, а отправили его специалистам компании CrowdStrike. Она, по словам президента США, принадлежит "очень богатому украинцу". Кроме того, следы предполагаемых хакеров вели на Украину.