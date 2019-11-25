В погоне за красотой девушка сломала десять рёбер из-за сильного кашля

Она часто использовала солнцезащитный крем, который блокировал выработку в организме витамина D и сделал кости хрупкими.

Погоня за красотой и социальным статусом обернулась для жительницы китайской провинции Чжэцзян переломом десяти рёбер после приступа сильного кашля, а виной всему оказался солнцезащитный крем, которым регулярно пользовалась девушка. Об этом сообщает Daily Mail.

Установлено, что в свои 20 лет китаянка очень ревностно следила за цветом кожи, чтобы случайно не загореть, ведь загар — это признак работающих на полях бедняков. Поэтому она крайне редко выходила на улицу, а перед тем как это сделать, обязательно наносила на кожу солнцезащитный крем с фактором 50. Иногда она проводила эту процедуру и вовсе не выходя из дома.

В это время она обратилась в больницу, где после проведённого исследования ей был поставлен диагноз "астма". Врачи выдали девушке ингалятор и отправили на домашнее лечение, однако приступы кашля становились лишь сильнее. Однажды утром девушка проснулась от сильной боли в левой стороне груди и снова отправилась в больницу.

Когда врачи взглянули на рентгеновский снимок, то поразились: у пациентки были сломаны десять рёбер. После очередного обследования медикам удалось установить, что к такому результату привело её стремление к красивой белой коже.

Как оказалось, у неё была необычайно низкая для её возраста плотность костей, которую вызвал критически низкий уровень кальция и фосфора в крови, а также дефицит витамина D, который вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета. Защитный крем блокировал этот процесс.