"Городская сумасшедшая" Агузарова удивила фанатов внешностью после пластики

2005

Агузарова появилась на сцене на юбилее советской рок-группы "Цветы", куда также были приглашены Алла Пугачёва и другие друзья Стаса Намина.

Российская певица Жанна Агузарова после небольшого затишья вновь вернулась на сцену, и её появление (а точнее, сильно посвежевшая внешность) вызвало весьма неоднозначную реакцию среди фанатов исполнительницы, многим из которых такие изменения пришлись не по душе.

Агузарова появилась на сцене на юбилее советской рок-группы "Цветы", куда также были приглашены Алла Пугачёва и другие друзья основателя музыкального коллектива Стаса Намина, а также те, кто пел на сцене в период расцвета карьеры композитора.

Во время мероприятия один из поклонников певицы опубликовал совместную фотографию с Агузаровой, на которой можно без труда заметить последствия хирургического вмешательства в её внешность, что вызвало одобрение далеко не всех фанатов.

Это Жанна Агузарова, что ли? задаётся вопросом aleksandra__chabanyuk.

Жанна выглядит пугающе... прокомментировала увиденное elena578ww.

— А это не Хлебникова? уточняет nataliamigushova.

Однако среди поклонников нашлись и те, кто смог понять и принять новый образ звезды, отметив, что экстравагантность всегда была характерной чертой Агузаровой.

Жанна хороша и гармонична. Образ "городской сумасшедшей" сопровождает её всю жизнь, ключевое слово — "образ", — написал andreduvan.

Да всё с ней прекрасно! Жива, здорова, талантлива, — отмечает mary___sergeeva.

Жанночка, огонь!!! Она суперзвезда, талантливая, неординарная, неповторимая, — добавила morskaymarinamoscow.

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