Исследование: Мужчины чаще признаются в курортных романах, чем женщины

Однако половина знакомств не имеет продолжения: люди проводят вместе время в поездке, но потом не общаются.

В России мужчины признаются в курортных романах в полтора раза чаще, чем женщины, сказано в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА "Новости".

— Знакомство перерастало в курортный роман у 17%. При этом романтические приключения в поездках одинаково популярны у людей всех возрастов, — говорится в исследовании.

В то же время мужчины охотнее признаются в наличии курортного романа (21%) по сравнению с женщинами (13%). При этом 6% в поездке встретили свою вторую половинку.

Почти треть опрошенных (30%) путешествуют раз в полгода, большая часть (55%) отправляется в поездки раз в год или реже. Подавляющее большинство респондентов (92%) в поездках знакомятся с новыми людьми: 42% делают это часто, каждый второй путешественник знакомится иногда, только 8% — никогда.

В основном люди отказываются от знакомств из-за наличия своей компании — 61% путешествует с кем-то или просто не ищет новых друзей. Почти треть (31%) опрошенных хотят побыть в одиночестве, столько же (30%) стесняются заводить новые знакомства в поездках. Для 6% преградой является языковой барьер.

Чаще всего люди заводят знакомства в гостиницах (46%), на экскурсиях (45%), на пляже или у бассейна (39%), в барах и ресторанах (36%). В гостиницах чаще знакомятся женщины (50% против 42% мужчин), а в барах и ресторанах наоборот (44% мужчин против 28% женщин). Сайты и приложения для знакомств не пользуются популярностью среди российских туристов, в поездках их использует каждый десятый (11%).

— Половина знакомств (53%) не имеет продолжения: люди проводят вместе время в поездке, но потом не общаются, — показало исследование.

В то же время 43% респондентов смогли найти попутчиков, а 41% — хороших друзей. Треть тех, кто знакомился в поездках (34%), нашли людей с такими же профессиональными интересами.

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