Российский робот "Кунгас" прошёл испытания и в 2020 году поступит в войска

Кроме того, в 2020 году начнутся работы по созданию РТК тяжёлого и среднего классов — "Штурм" и "Соратник".

Робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в следующем году. Об этом в интервью "Красной звезде" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

— В этом году завершились государственные испытания опытного образца РТК, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас". В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация, — сообщил Салюков.

Кроме того, в 2020 году начнутся работы по созданию РТК тяжёлого и среднего классов — "Штурм" и "Соратник".

РТК "Кунгас" включает в себя носимый робот весом 12 килограммов, лёгкий робот весом 200 килограммов, возимый робот весом до двух тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированную версию БТР-МДМ "Ракушка". Отмечается, что все эти роботы могут управляться в рамках одной системы.