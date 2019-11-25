Японские учёные научились выявлять наличие 13 видов рака по капле крови

При этом тест может определить наличие заболевания даже на самых ранних стадиях.

Корпорация Toshiba создала метод диагностики раковых заболеваний, позволяющий по анализу крови определить наличие рака с точностью до 99%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление компании.

В основе этого способа диагностики лежит выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, выделяющих в кровь раковые клетки. Для того чтобы провести анализ, необходима лишь одна капля крови и примерно два часа времени. Для такой диагностики компания разработала портативное устройство со встроенным чипом.

Анализ может выявить наличие 13 видов рака, в частности желудка, печени, груди, поджелудочной железы, пищевода, мочевого пузыря. Учёные отмечают, что тест может определить наличие заболевания даже на самых ранних стадиях. Корпорация рассчитывает на то, что через несколько лет, после завершения всех необходимых испытаний, такой метод диагностики будет повсеместно применяться.

На фоне значительного роста числа онкобольных в Японии в последние годы учёные активно ищут новые методы борьбы с раком.

Ранее учёные выяснили, что белок, защищающий организм от инфекций, может вызывать рак.