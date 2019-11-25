Джонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии

По его словам, в действительности планируется увеличение финансирования на 0,5% в год сверх размера инфляции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о предстоящем сокращении численности сухопутных войск.

Отвечая на вопрос журналиста, Джонсон заявил, что власти "никоим образом не будут сокращать численность вооружённых сил".

— Мы увеличиваем финансирование наших вооружённых сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов [от ВВП на оборону], — приводит слова британского премьера Sky News.

По его словам, в действительности планируется увеличение финансирования на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение следующих пяти лет.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что британская армия намерена сократить численность сухопутных войск с 80 до 60 тысяч человек. Причиной такого заявления стал недавний указ главы Минобороны Великобритании, согласно которому необходимо уменьшить расходы на армию для экономии бюджета.