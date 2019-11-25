В Южной Корее перевернулась рыбацкая шхуна с двумя россиянами

Россиян удалось спасти, также из воды извлекли привязанное к борту тело 70-летнего южнокорейца.

В море около южнокорейского города Кунсан перевернулась рыбацкая шхуна, на ней находилось пять человек, двое из которых россияне. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на местную береговую охрану.

В лодке, принадлежащей местной ферме по разведению устриц, находились три южнокорейца и два гражданина России. Они ушли в море вечером в воскресенье и не вернулись. Сообщение о пропаже поступило береговой охране в 23:09 (17:09 мск) того же дня.

В 07:57 (01:57 мск) понедельника береговая охрана обнаружила перевернувшуюся шхуну, дрейфующую примерно в 7,5 километра к юго-западу от Кунсана. Россиян удалось спасти, также из воды извлекли привязанное к борту тело 70-летнего южнокорейца. Ещё два человека числятся пропавшими.

Россияне 26 и 38 лет находились в сознании, их доставили в больницу.