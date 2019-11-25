В Туве семь учащихся кадетского корпуса попали в больницу с отравлениями

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В Тувинском кадетском колледже семь учащихся были госпитализированы с признаками отравления. Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело.

По версии следствия, 22 ноября 2019 года после ужина несколько воспитанников школы-интерната в Кызыле почувствовали недомогание, после чего семеро детей в возрасте от 13 до 15 лет были госпитализированы. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет.

Производство открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ранее в Биробиджане из-за кишечной инфекции не пришли на уроки около 30 учащихся лицея.