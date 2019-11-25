Бурятские рыбаки "разбудили карася" каруселью из льдины — видео

Возможно, рыбаки, создавая свою конструкцию, учитывали опыт финского изобретателя Янне Кяпюлехто, который соорудил подобную в Хельсинки, где она даже стала городским аттракционом.

Зимняя рыбалка не самый подвижный вид отдыха, однако если подойти к этому делу с фантазией, как это сделали герои видеоролика из Бурятии, то можно и "рыбу разбудить", и неплохо повеселиться, правда не без рисков для жизни.

Как видно на кадрах, двое рыбаков вырубили в толще льда льдину круглой формы. Один из них опустил в воду электромотор, пока второй отталкивался от "берега" ногой, чтобы раскрутить получившуюся карусель.

— Мальчишки 35 годиков катаются на карусельке, — говорится в подписи к публикации.

Ролик быстро набрал популярность в Сети, найдя большое количество сочувствующих, которым тоже "тридцать с хвостиком" и они совсем не прочь покататься на таком аттракционе.

Впрочем, другие комментаторы — вероятно, более опытные в зимней рыбалке — отметили, что если таким образом рыбаки пытаются активизировать плавающую в толще воды рыбу, то у них ничего не получится, только распугают потенциальную добычу.

Самые ответственные пользователи Сети и вовсе отметили, что невинная на первый взгляд шалость может обернуться настоящей трагедией, если вдруг кто-то из героев записи провалится в щель во льду или "карусель" перевернётся.

Возможно, рыбаки, создавая свою конструкцию, учитывали опыт финского изобретателя Янне Кяпюлехто, который соорудил подобную в Хельсинки, где она даже стала городским аттракционом. Вот только они не учли, что финн — инженер и потратил долгое время на проектирование своего ледяного аттракциона, да и перевернуть его 200-тонный шедевр диаметром 36 метров явно сложнее.