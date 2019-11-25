Эксперты: Цена за квадратный метр в московских новостройках достигла максимума

Специалисты отмечают, что этот рост вызван причинами спекулятивного характера, в том числе и с использованием счетов эскроу.

Текущей осенью цены на московские новостройки массового сегмента достигли исторического максимума. Такое мнение ряд экспертов высказали в беседе с ТАСС.

— Если это положение не исправить, то мы можем увидеть резкое падение активности покупателей уже в начале следующего года, — высказала опасения управляющий партнёр риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

По словам руководителя аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрия Таганова, сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет 177,4 тысячи рублей. А гендиректор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин отметил, что 1 сентября цены на новостройки выросли на 2,5%.

— Такого номинального уровня стоимость квадрата в Москве достигла впервые в истории рынка. К примеру, ещё три года назад стоимость квадратного метра составляла 140–145 тысяч рублей, — отметил Игнахин.

Эксперты отмечают, что этот рост вызван причинами спекулятивного характера — в частности, он связан с переходом строительной отрасли на новую схему финансирования с использованием счетов эскроу. Кроме того, значение имеет и приближающийся новогодний сезон.