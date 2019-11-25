В Приморье проверяют школу, где полуголый ученик чистил снег с крыши

Приморские полицейские начали проверку в одной из школ Уссурийска после публикации в Сети видеозаписи, на которой ученик без верхней одежды и страховки чистит снег с козырька над входом в учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

— В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску, — говорится в сообщении.

На кадрах ролика с участием раздетого школьника видно, что единственной его "страховкой" выступает сотрудница учебного заведения, которая придерживала ученика через открытое окно. При этом женщина, в отличие от подростка, одета в пуховик и шапку.