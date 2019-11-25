Учёные выявили смертельную опасность соевых продуктов

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По данным исследования экспертов, излишнее потребление пищевых продуктов на основе сои может спровоцировать рак.

Продукты на основе сои стали для приверженцев здорового питания заменителем животных продуктов, например мяса и молока. Однако, согласно исследованию французских учёных, пищевые товары из сои могут таить в себе огромную опасность и даже привести к раку, поэтому относиться к ним нужно с осторожностью.

Как пишет Health.News, исследователи из французской группы потребителей UFC-Que Choisir "забили тревогу" после анализа 55 различных продуктов на основе сои, в том числе готовых блюд, напитков, десертов, соусов. В некоторых из представленных образцов количество фитоэстрогенов, содержащихся в одной порции, превышало рекомендованную норму в пять раз.

Фитоэстрогены, найденные в сое, известны как изофлавоны, и они действуют в организме как эстрогены. Считается, что они нарушают гормональный фон, могут спровоцировать проблемы с фертильностью и даже спровоцировать рак. А новые исследования показывают их пугающе высокое содержание во многих соевых продуктах, — говорится в публикации.

В связи с этим учёные призывают беременных женщин и детей избегать продуктов на основе сои, остальным же не рекомендуется есть в день больше одной порции подобных пищевых изделий. Они также просят Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды и гигиене труда и безопасности труда (ANSES) пересмотреть свои нормы потребления сои и "принять меры" по маркировке соевых продуктов.

Ещё одной причиной осторожно относиться к продуктам из сои исследователи называют тот факт, что соевые культуры опрыскивают гербицидами, которые ВОЗ относит к "вероятным канцерогенам". Также помимо вышеназванного содержащиеся в сое вещества могут снизить усвояемость железа, магния и кальция организмом и блокировать синтез гормонов щитовидной железы, что в свою очередь может спровоцировать рак щитовидной железы и гипотиреоз.

Как сообщал Лайф, ранее экологи назвали "грязную дюжину" продуктов с пестицидами.

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