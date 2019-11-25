Учёные выявили смертельную опасность соевых продуктов

По данным исследования экспертов, излишнее потребление пищевых продуктов на основе сои может спровоцировать рак.

Продукты на основе сои стали для приверженцев здорового питания заменителем животных продуктов, например мяса и молока. Однако, согласно исследованию французских учёных, пищевые товары из сои могут таить в себе огромную опасность и даже привести к раку, поэтому относиться к ним нужно с осторожностью.

Как пишет Health.News, исследователи из французской группы потребителей UFC-Que Choisir "забили тревогу" после анализа 55 различных продуктов на основе сои, в том числе готовых блюд, напитков, десертов, соусов. В некоторых из представленных образцов количество фитоэстрогенов, содержащихся в одной порции, превышало рекомендованную норму в пять раз.

— Фитоэстрогены, найденные в сое, известны как изофлавоны, и они действуют в организме как эстрогены. Считается, что они нарушают гормональный фон, могут спровоцировать проблемы с фертильностью и даже спровоцировать рак. А новые исследования показывают их пугающе высокое содержание во многих соевых продуктах, — говорится в публикации.

В связи с этим учёные призывают беременных женщин и детей избегать продуктов на основе сои, остальным же не рекомендуется есть в день больше одной порции подобных пищевых изделий. Они также просят Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды и гигиене труда и безопасности труда (ANSES) пересмотреть свои нормы потребления сои и "принять меры" по маркировке соевых продуктов.

Ещё одной причиной осторожно относиться к продуктам из сои исследователи называют тот факт, что соевые культуры опрыскивают гербицидами, которые ВОЗ относит к "вероятным канцерогенам". Также помимо вышеназванного содержащиеся в сое вещества могут снизить усвояемость железа, магния и кальция организмом и блокировать синтез гормонов щитовидной железы, что в свою очередь может спровоцировать рак щитовидной железы и гипотиреоз.

Как сообщал Лайф, ранее экологи назвали "грязную дюжину" продуктов с пестицидами.